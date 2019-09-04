Программы салона эротического массажа «Рай»
программа
60 мин.:
5100 руб.
программа
Нежность СПА
60 мин.:
3500 руб.
программа
Лингам массаж
90 мин.:
7000 руб.
программа
Эгоист
60 мин.:
4100 руб.
программа
Госпожа
60 мин.:
10000 руб.
90 мин.:
13000 руб.
программа
Белые ночи
90 мин.:
8500 руб.
программа
Французский поцелуй
70 мин.:
5500 руб.
программа
Кокетка
70 мин.:
5000 руб.
программа
Экспресс Бизнес Ланч
30 мин.:
2000 руб.
программа
Тайное желание
90 мин.:
7500 руб.
программа
Камасутра
90 мин.:
5600 руб.
программа
VIP
120 мин.:
9000 руб.
программа
Нуру массаж
100 мин.:
7500 руб.
программа
VIP Эгоист
80 мин.:
4900 руб.
программа
Нежность
60 мин.:
2900 руб.
программа
Бесконечное блаженство
60 мин.:
7000 руб.
90 мин.:
8500 руб.
120 мин.:
10500 руб.
Прекрасные девушки нашего мужского салона:
массажистка
Роксана
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Рост: 165
Вес: 50
Бюст: 1
массажистка
Оливия
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Рост: 155
Вес: 53
Бюст: 1
массажистка
Снежана
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Рост: 163
Вес: 55
Бюст: 4
массажистка
Надя
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Рост: 164
Вес: 50
Бюст: 2
массажистка
Карина
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Рост: 167
Вес: 55
Бюст: 2
массажистка
Вероника
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Рост: 170
Вес: 55
Бюст: 1
массажистка
Маша
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Возраст: 22
Рост: 163
Бюст: 2
массажистка
Яна
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Возраст: 27
Рост: 168
Бюст: 2
массажистка
Татьяна
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Рост: 167
Вес: 45
Бюст: 3
массажистка
Саша
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Рост: 164
Вес: 48
Бюст: 1
массажистка
Виктория
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Рост: 160
Вес: 52
Бюст: 3
массажистка
Светлана
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Рост: 168
Вес: 56
Бюст: 2
массажистка
Женя
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Рост: 175
Вес: 57
Бюст: 2
массажистка
Кармэн
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Рост: 160
Вес: 58
Бюст: 3
массажистка
Юля
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Рост: 163
Вес: 53
Бюст: 1
массажистка
Дарина
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Рост: 170
Вес: 51
Бюст: 1
массажистка
Аиша
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Рост: 165
Вес: 50
Бюст: 1
массажистка
Алена
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Рост: 164
Вес: 49
Бюст: 2
массажистка
Агата
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Возраст: 21
Рост: 171
Бюст: 3
массажистка
Оделия
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Возраст: 21
Рост: 158
Бюст: 2
массажистка
Зарина
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Рост: 175
Вес: 63
Бюст: 3
массажистка
Софи
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Рост: 165
Вес: 53
Бюст: 2
массажистка
Настя
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Рост: 163
Вес: 45
Бюст: 3
массажистка
Лиля
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Рост: 168
Вес: 55
Бюст: 2
О салоне
Почему выбирают салон эротического массажа Рай?
Наш салон эротического массажа обострит ваши чувства до предела!
Умелые мастерицы и изысканный сервис помогут вернуть прежнюю половую активность, при массаже.
Каждая клеточка вашего тела будет отзываться сладострастным стоном на одновременно нежные, и дерзкие эротические прикосновения опытных и раскрепощенных мастериц.
Предлагаем профессиональный эротический массаж в Москве, который пробудит в вас скрытый сексуальный потенциал, повысит уверенность в себе и своих физических силах.
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Последние новости
- 4 сентября 2019
- 4 сентября 2019
Контактная информация
Адрес салона:
Самотечная д 1
Цветной Бульвар
Телефон:
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