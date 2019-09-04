Салон эротического массажа в Москвае - Рай
Звоните +7 (495) 432-53-17
Приезжайте Самотечная д 1 м.Цветной Бульвар
Часы работы Круглосуточно

Программы салона эротического массажа «Рай»

Прекрасные девушки нашего мужского салона:

Преимущества нашего салона

По-настоящему РАЙСКОЕ наслаждение вы испытаете в салоне «Рай»

Безопасность

Мы дорожим своей репутацией и доверием клиентов, поэтому не допускаем ситуаций, которые могут негативно сказаться на наших взаимоотношениях.

Эксклюзивные предложения

Персональные и эксклюзивные программы и условия для наших любимых и постоянных клиентов

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О салоне

Почему выбирают салон эротического массажа Рай?
Наш салон эротического массажа обострит ваши чувства до предела!
Умелые мастерицы и изысканный сервис помогут вернуть прежнюю половую активность, при массаже.
Каждая клеточка вашего тела будет отзываться сладострастным стоном на одновременно нежные, и дерзкие эротические прикосновения опытных и раскрепощенных мастериц.
Предлагаем профессиональный эротический массаж в Москве, который пробудит в вас скрытый сексуальный потенциал, повысит уверенность в себе и своих физических силах.

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Контактная информация
Адрес салона:

Самотечная д 1

Цветной Бульвар

Телефон:

+7 (495) 432-53-17

Email:

[email protected]

Лицензия ЛО-77-01-014-813

от 11 Сентября 2017 года

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